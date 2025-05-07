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Защитник «Арсенала» Льюис-Скелли установил сразу два рекорда в матче с «ПСЖ»

Защитник «Арсенала» Льюис-Скелли установил сразу два рекорда в матче с «ПСЖ»
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Левый защитник лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли попал в стартовый состав на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» и установил сразу два рекорда. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'    

Таким образом, футболист стал одновременно самым молодым англичанином и самым молодым представителем английской Премьер-лиги, который вышел в старте в обоих встречах полуфинала Лиги чемпионов. На данный момент игроку 18 лет 223 дня.

В нынешнем сезоне Майлз Льюсис-Скелли провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «ПСЖ» со счётом 1:0.

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