Защитник «Арсенала» Льюис-Скелли установил сразу два рекорда в матче с «ПСЖ»
Поделиться
Левый защитник лондонского «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли попал в стартовый состав на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» и установил сразу два рекорда. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'
Таким образом, футболист стал одновременно самым молодым англичанином и самым молодым представителем английской Премьер-лиги, который вышел в старте в обоих встречах полуфинала Лиги чемпионов. На данный момент игроку 18 лет 223 дня.
В нынешнем сезоне Майлз Льюсис-Скелли провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
Напомним, первая встреча между командами завершилась победой «ПСЖ» со счётом 1:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2025
-
23:08
-
23:01
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
21:59
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
21:02
-
20:49
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:21
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:30
-
19:25