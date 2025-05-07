Ашраф Хакими — о матче с «Арсеналом»: болельщики нам помогут

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Арсеналом» высказался о важности для команды поддержки со стороны болельщиков.

«Мы знаем, что этот вечер станет особенным для всех парижан. Атмосфера на стадионе «Парк де Пренс» будет невероятной, и мы знаем, что за пределами стадиона весь город станет болеть за нас. Я думаю, что наши болельщики заслуживают того, чтобы попасть в финал, поэтому мы сделаем всё возможное, чтобы попасть туда. Мы сделаем всё возможное для них, чтобы они гордились нами. Они будут шуметь, они будут помогать нам и оказывать давление на «Арсенал». Я помню игру с «Манчестер Сити», мы уступали, но болельщики всё равно поддерживали нас, и это помогло нам переломить ситуацию», — приводит слова Хакими пресс-служба «ПСЖ».

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».