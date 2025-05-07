Энрике — об отсутствии Дембеле в старте на полуфинал ЛЧ: он готов, но не выйдет в основе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о настрое своих подопечных перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом», а также об отсутствии в стартовом составе форварда Усмана Дембеле.

«У нас всё хорошо, атмосфера невероятная. Нам нужно успокоиться, потому что важно иметь не 100% настроя, а 101%. Это нелегко, но мы рады быть здесь, иметь возможность снова сыграть в полуфинале. Я думаю, что сегодняшняя ответная встреча несёт в себе дополнительные трудности. Мы работали каждый день, чтобы выиграть этот матч. Мы готовились к нему так же, как и к первой встрече. Мы собираемся попытаться сделать то же самое, что и в первой игре. Дембеле? Он готов, но он не выйдет в основе», — заявил Луис Энрике в интервью Canal+ перед встречей.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».