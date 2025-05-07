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22:00 Мск
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«ПСЖ» — «Арсенал»: Фабиан Руис вывел хозяев вперёд на 27-й минуте игры

«ПСЖ» — «Арсенал»: Фабиан Руис вывел хозяев вперёд на 27-й минуте игры
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'    

На 27-й минуте игры счёт во встрече открыл полузащитник Фабиан Руис.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

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