Венгер — о подкате Кубарси против Лаутаро: я категорически против подобных пенальти

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что не стоило назначать пенальти в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3 доп. вр.). Напомним, в концовке первого тайма судья назначил 11-метровый в пользу миланцев за подкат Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса.
«Я категорически против подобных пенальти, и я категорически против использования замедленной съёмки. В нормальном темпе это отличный подкат, он [Кубарси] первым оказывается на мяче. Почему он коснулся [Лаутаро]? Посмотрите, что делает Лаутаро. Он прижимается к нему, ищет пенальти, он знает, что не сможет забить, потому что чувствует, что рядом защитник.
Судья в этой ситуации принял неверное решение. Он [Кубарси] был первым на мяче, и это самое главное для меня. Остальное делает Лаутаро. Не имеет значения, есть ли контакт, важно, кто оказывается первым на мяче», – приводит слова Венгера Metro.
- 7 мая 2025
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