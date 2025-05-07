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22:00 Мск
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Венгер — о подкате Кубарси против Лаутаро: я категорически против подобных пенальти

Венгер — о подкате Кубарси против Лаутаро: я категорически против подобных пенальти
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что не стоило назначать пенальти в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3 доп. вр.). Напомним, в концовке первого тайма судья назначил 11-метровый в пользу миланцев за подкат Пау Кубарси против Лаутаро Мартинеса.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Я категорически против подобных пенальти, и я категорически против использования замедленной съёмки. В нормальном темпе это отличный подкат, он [Кубарси] первым оказывается на мяче. Почему он коснулся [Лаутаро]? Посмотрите, что делает Лаутаро. Он прижимается к нему, ищет пенальти, он знает, что не сможет забить, потому что чувствует, что рядом защитник.

Судья в этой ситуации принял неверное решение. Он [Кубарси] был первым на мяче, и это самое главное для меня. Остальное делает Лаутаро. Не имеет значения, есть ли контакт, важно, кто оказывается первым на мяче», – приводит слова Венгера Metro.

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