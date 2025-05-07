Сэр Алекс Фергюсон присутствует на полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» в Париже

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон посетил ответный полуфинальный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

83-летний экс главный тренер «Ман Юнайтед» попал в трансляцию матча перед стартовым свистком.

Фото: Кадр из трансляции

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».