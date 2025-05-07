Щенсны — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями
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Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал поражение команды от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 2024/2025.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Мы всегда играли в свой футбол и, думаю, заслуживали пройти дальше. Жаль, успех был так близок, но ускользнул от нас. Я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями, карьера которых только начинается. Они показали, что точно не раз завоюют этот трофей.
Сейчас им грустно, но это не конец света. Впереди у них светлое будущее», – приводит слова голкипера «Барселоны» Sport.es.
«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).
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