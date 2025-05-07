Щенсны — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал поражение команды от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 2024/2025.

«Мы всегда играли в свой футбол и, думаю, заслуживали пройти дальше. Жаль, успех был так близок, но ускользнул от нас. Я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями, карьера которых только начинается. Они показали, что точно не раз завоюют этот трофей.

Сейчас им грустно, но это не конец света. Впереди у них светлое будущее», – приводит слова голкипера «Барселоны» Sport.es.

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).