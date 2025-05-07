Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Щенсны — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями

Щенсны — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны прокомментировал поражение команды от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 2024/2025.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Мы всегда играли в свой футбол и, думаю, заслуживали пройти дальше. Жаль, успех был так близок, но ускользнул от нас. Я не столько зол, сколько горжусь молодыми парнями, карьера которых только начинается. Они показали, что точно не раз завоюют этот трофей.

Сейчас им грустно, но это не конец света. Впереди у них светлое будущее», – приводит слова голкипера «Барселоны» Sport.es.

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).

Материалы по теме
«Интер» креативно отреагировал на выход в финал ЛЧ. Клуб выложил несколько мемов
Истории
«Интер» креативно отреагировал на выход в финал ЛЧ. Клуб выложил несколько мемов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android