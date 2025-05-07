«Это тяжёлый удар». Эвра — о травме Дембеле и его отсутствии в старте на полуфинал ЛЧ

Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра высказался о травме форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле, который не вышел в стартовом составе команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу парижан.

«Он — звезда этой команды, и ей придётся справиться без него. Это не совсем та команда. Посмотрим, как они будут проводить эту важную встречу без Дембеле. Это растяжение задней поверхности бедра, поэтому Луис Энрике сейчас не может рисковать, он смотрит вперёд. Но после этого, если дела у Парижа пойдут плохо, я думаю, Дембеле вернётся. Это тяжёлый удар», — приводит слова Эвра RMC Sport.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. В этом же матче 27-летний француз травмировался, у него диагностировали растяжение задней поверхности бедра.