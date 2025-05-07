«ПСЖ» — «Арсенал»: парижане минимально ведут в счёте к исходу 45 минут игры

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 27-й минуте игры гол забил полузащитник Фабиан Руис. Этот мяч стал для испанца первым за карьеру в Лиге чемпионов.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».