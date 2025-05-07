Хавбек «ПСЖ» Фабиан Руис забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов — в ворота «Арсенала»

Полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис впервые в карьере отличился в матче Лиги чемпионов УЕФА. Это произошло в ответном полуфинале с «Арсеналом». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испанский хавбек отличился на 27-й минуте встречи. Теперь на его счету один гол в 46 матчах в рамках главного еврокубкового турнира.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».