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«Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром», Бензема отметился голом

«Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром», Бензема отметился голом
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Завершился матч 30-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Победу одержали гости со счётом 3:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 30-й тур
07 мая 2025, среда. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 3
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 3'     2:0 Яхья – 37'     2:1 Бензема – 49'     2:2 Канте – 52'     2:3 Ауар – 90+4'    
Удаления: нет / Диаби – 90+7'

Счёт был открыт на третьей минуте. Отличился полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане. На 37-й минуте Айман Яхья удвоил преимущество своей команды. На 49-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч с передачи Абдулрахмана Аль-Обуда. На 52-й минуте Н'Голо Канте с передачи Муханнада Аль-Шанкити сравнял счёт. На 90+4-й минуте Уссем Ауар вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:3.

«Аль-Наср» после 30 встреч располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 60 очков. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке с 71 очком за аналогичное количество матчей.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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