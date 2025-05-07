«Аль-Иттихад» отыгрался с 0:2 и одержал победу над «Аль-Насром», Бензема отметился голом

Завершился матч 30-го тура Саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Иттихад». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Победу одержали гости со счётом 3:2.

Счёт был открыт на третьей минуте. Отличился полузащитник «Аль-Насра» Садио Мане. На 37-й минуте Айман Яхья удвоил преимущество своей команды. На 49-й минуте Карим Бензема отыграл один мяч с передачи Абдулрахмана Аль-Обуда. На 52-й минуте Н'Голо Канте с передачи Муханнада Аль-Шанкити сравнял счёт. На 90+4-й минуте Уссем Ауар вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт в матче — 2:3.

«Аль-Наср» после 30 встреч располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 60 очков. «Аль-Иттихад» находится на первой строчке с 71 очком за аналогичное количество матчей.