Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025
Поделиться
Завершился второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Победу в ответной игре (2:1) и по сумме двух встреч (3:1) праздновали подопечные Луиса Энрике.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Таким образом, «Пари Сен-Жермен» стал вторым финалистом турнира. Днём ранее победу в компенсированное время над «Барселоной» со счётом 4:3 одержал «Интер». Миланская команда довела суммарный счёт двухматчевого противостояния до 7:6 и также прошла в заключительный этап турнира.
В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.
Футбол. Лига чемпионов. Финал, сезон-2024/2025:
«Интер» — «ПСЖ».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2025
-
00:42
-
00:39
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:07
- 7 мая 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:01
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
21:59
-
21:39
-
21:39