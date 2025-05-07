Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025

Завершился второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Победу в ответной игре (2:1) и по сумме двух встреч (3:1) праздновали подопечные Луиса Энрике.

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» стал вторым финалистом турнира. Днём ранее победу в компенсированное время над «Барселоной» со счётом 4:3 одержал «Интер». Миланская команда довела суммарный счёт двухматчевого противостояния до 7:6 и также прошла в заключительный этап турнира.

В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.

Футбол. Лига чемпионов. Финал, сезон-2024/2025:

«Интер» — «ПСЖ».