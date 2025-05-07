Лапорта заявил, что «Барселона» не вышла в финал ЛЧ из-за судейских решений

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен судейством ответного матча клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером». Встречу в Милане обслуживал польский арбитр Шимон Марциняк. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу миланцев в добавленное время.

«Мы боролись, чтобы выйти в финал в Мюнхене, но нам не удалось. В основном из-за судейских решений, которые были не в нашу пользу. Однако это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас выработался правильный менталитет.

Мы вернёмся в Лигу чемпионов и будем бороться за победу. Я вижу, что болельщики «Барселоны» гордятся этой командой, у которой есть настоящее и будущее, и это придаёт нам силы», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».