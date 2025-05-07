Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лапорта заявил, что «Барселона» не вышла в финал ЛЧ из-за судейских решений

Лапорта заявил, что «Барселона» не вышла в финал ЛЧ из-за судейских решений
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался недоволен судейством ответного матча клуба в 1/2 финала Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером». Встречу в Милане обслуживал польский арбитр Шимон Марциняк. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу миланцев в добавленное время.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Мы боролись, чтобы выйти в финал в Мюнхене, но нам не удалось. В основном из-за судейских решений, которые были не в нашу пользу. Однако это должно сделать нас сильнее, чтобы у нас выработался правильный менталитет.

Мы вернёмся в Лигу чемпионов и будем бороться за победу. Я вижу, что болельщики «Барселоны» гордятся этой командой, у которой есть настоящее и будущее, и это придаёт нам силы», — приводит слова Лапорты Sport.es.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Арсенал»: парижане минимально ведут в счёте к исходу 45 минут игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android