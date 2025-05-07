С начала апреля «Арсенал» пропустил больше всех голов со стандартов среди команд АПЛ
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В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Арсенал». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. Отметим, что первый гол встречи был забит со стандарта.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Таким образом, «Арсенал» стал первой командой английской Премьер-лиги наравне с «Ипсвич Таун», которая с начала апреля пропустила больше всего голов со стандартов (исключая пенальти) во всех соревнованиях. У обеих команд по пять пропущенных мячей, забитых со стандартного положения.
Автором первого гола стал полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис.
Напомним, первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 1:0.
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