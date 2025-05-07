С начала апреля «Арсенал» пропустил больше всех голов со стандартов среди команд АПЛ

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Арсенал». На момент написания новости счёт 2:0 в пользу парижан. Отметим, что первый гол встречи был забит со стандарта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Арсенал» стал первой командой английской Премьер-лиги наравне с «Ипсвич Таун», которая с начала апреля пропустила больше всего голов со стандартов (исключая пенальти) во всех соревнованиях. У обеих команд по пять пропущенных мячей, забитых со стандартного положения.

Автором первого гола стал полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис.

Напомним, первая встреча между командами завершилась победой парижан со счётом 1:0.