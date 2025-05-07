Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Кевина Де Брёйне есть предложения о контракте от «Наполи» и «Ливерпуля» — Ди Марцио

У Кевина Де Брёйне есть предложения о контракте от «Наполи» и «Ливерпуля» — Ди Марцио
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил предложение о контракте от «Наполи», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «Наполи» серьёзно настроен на подписание Де Брёйне. Итальянский клуб рассчитывает, что хорошие отношение Кевина с Ромелу Лукаку могут помочь в переговорах.

При этом сообщается, что «Ливерпуль» тоже заинтересован в Де Брёйне. Отметим, что бельгиец в детстве болел за «Ливерпуль» и является близким другом Вирджила ван Дейка.

Бельгиец расстанется с «горожанами» по окончании сезона. В «Манчестер Сити» решили не продлевать контракт игрока, поэтому летом он сможет перебраться в новый клуб на правах свободного агента.

Материалы по теме
Гвардиола спасает сезон — вышел в финал Кубка! Но «Сити» трижды (!) повезло
Гвардиола спасает сезон — вышел в финал Кубка! Но «Сити» трижды (!) повезло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android