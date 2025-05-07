У Кевина Де Брёйне есть предложения о контракте от «Наполи» и «Ливерпуля» — Ди Марцио

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил предложение о контракте от «Наполи», сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «Наполи» серьёзно настроен на подписание Де Брёйне. Итальянский клуб рассчитывает, что хорошие отношение Кевина с Ромелу Лукаку могут помочь в переговорах.

При этом сообщается, что «Ливерпуль» тоже заинтересован в Де Брёйне. Отметим, что бельгиец в детстве болел за «Ливерпуль» и является близким другом Вирджила ван Дейка.

Бельгиец расстанется с «горожанами» по окончании сезона. В «Манчестер Сити» решили не продлевать контракт игрока, поэтому летом он сможет перебраться в новый клуб на правах свободного агента.