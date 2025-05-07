«ПСЖ» — «Интер»: когда и где состоится финал Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» встретятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Команды сыграют на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча запланирована на субботу, 31 мая.

На стадии 1/2 финала турнира миланский «Интер» по сумме двух встреч одолел «Барселону». Первая игра завершилась результативной ничьей (3:3). В ответной встрече команды добрались до дополнительного времени, в котором победу со счётом 4:3 вырвали подопечные Симоне Индзаги.

«Пари Сен-Жермен» в полуфинале главного клубного турнира Европы оказался сильнее английского «Арсенала». Обе встречи завершились победами парижан (1:0, 2:1).