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«ПСЖ» — «Интер»: когда и где состоится финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Интер»: когда и где состоится финал Лиги чемпионов
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Французский «ПСЖ» и итальянский «Интер» встретятся в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Команды сыграют на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча запланирована на субботу, 31 мая.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/2 финала турнира миланский «Интер» по сумме двух встреч одолел «Барселону». Первая игра завершилась результативной ничьей (3:3). В ответной встрече команды добрались до дополнительного времени, в котором победу со счётом 4:3 вырвали подопечные Симоне Индзаги.

«Пари Сен-Жермен» в полуфинале главного клубного турнира Европы оказался сильнее английского «Арсенала». Обе встречи завершились победами парижан (1:0, 2:1).

Календарь Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
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