«У нас есть ещё много времени». Ямаль — в комментарии к посту Форта после вылета из ЛЧ

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал пост защитника сине-гранатовых Эктора Форта в социальных сетях после поражения от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, миланцы одержали победу со счётом 4:3 в добавленное время.

Форт написал в соцсетях: «Не может быть… но мы вернёмся. Бесконечно горжусь своей командой. Сейчас и всегда. Да здравствует «Барса». В комментариях под этим постом появился Ямаль, который ответил своему одноклубнику: «У нас есть ещё много времени».

«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).