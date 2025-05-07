«У нас есть ещё много времени». Ямаль — в комментарии к посту Форта после вылета из ЛЧ
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал пост защитника сине-гранатовых Эктора Форта в социальных сетях после поражения от «Интера» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Напомним, миланцы одержали победу со счётом 4:3 в добавленное время.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
Форт написал в соцсетях: «Не может быть… но мы вернёмся. Бесконечно горжусь своей командой. Сейчас и всегда. Да здравствует «Барса». В комментариях под этим постом появился Ямаль, который ответил своему одноклубнику: «У нас есть ещё много времени».
«Барселона» уступила «Интеру» по сумме двух встреч 6:7 в полуфинале Лиги чемпионов и завершила выступление в турнире. Итальянская команда поборется за трофей с победителем противостояния «Арсенал» — «ПСЖ» (первая игра — 0:1).
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