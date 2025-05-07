«ПСЖ» — «Арсенал»: Сака отыграл один мяч на 77-й минуте встречи

В эти минуты проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играют на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 77-й минуте игры вингер «Арсенала» Букайо Сака отыграл один мяч.

Ранее, на 27-й минуте встречи счёт открыл полузащитник Фабиан Руис. На 69-й минуте «ПСЖ» получил право на пенальти. Голкипер «Арсенала» Давид Райя парировал удар португальского полузащитника Витиньи. На 72-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля.

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».