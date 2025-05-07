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Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на 7 мая

Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на 7 мая
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Сегодня, 7 мая, состоялся один ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры, прошедшей в этот день.

Результаты матча Лиги чемпионов УЕФА 7 мая:

«ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 2:1.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу парижан. Единственный гол в той встрече забил вингер Усман Дембеле, поразивший ворота «канониров» уже на четвёртой минуте игры. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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