Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на 7 мая

Сегодня, 7 мая, состоялся один ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игры, прошедшей в этот день.

Результаты матча Лиги чемпионов УЕФА 7 мая:

«ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия) — 2:1.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу парижан. Единственный гол в той встрече забил вингер Усман Дембеле, поразивший ворота «канониров» уже на четвёртой минуте игры. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».