«ПСЖ» прошёл три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля и вышли в финал турнира по сумме двух встреч (3:1).

Таким образом, «ПСЖ» одолел три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Ранее на этапе 1/8 финала парижане победили «Ливерпуль» (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 пен.). В четвертьфинале «ПСЖ» выбил «Астон Виллу», одержав победу со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

В финальном матче розыгрыша парижане встретятся с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Игра состоится в субботу, 31 мая.