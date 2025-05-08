«ПСЖ» прошёл три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025
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Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля и вышли в финал турнира по сумме двух встреч (3:1).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Таким образом, «ПСЖ» одолел три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Ранее на этапе 1/8 финала парижане победили «Ливерпуль» (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 пен.). В четвертьфинале «ПСЖ» выбил «Астон Виллу», одержав победу со счётом 5:3 по сумме двух матчей.
В финальном матче розыгрыша парижане встретятся с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Игра состоится в субботу, 31 мая.
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