Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» прошёл три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025

«ПСЖ» прошёл три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Комментарии

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля и вышли в финал турнира по сумме двух встреч (3:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Таким образом, «ПСЖ» одолел три английских клуба в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Ранее на этапе 1/8 финала парижане победили «Ливерпуль» (1:1 по сумме двух встреч, 4:1 пен.). В четвертьфинале «ПСЖ» выбил «Астон Виллу», одержав победу со счётом 5:3 по сумме двух матчей.

В финальном матче розыгрыша парижане встретятся с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Игра состоится в субботу, 31 мая.

Материалы по теме
«Арсенал» вернул интригу в матче с «ПСЖ». Но в финал ЛЧ всё равно вышли парижане! LIVE
Live
«Арсенал» вернул интригу в матче с «ПСЖ». Но в финал ЛЧ всё равно вышли парижане! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android