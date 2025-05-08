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Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
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«Стоило лишь правильно усилиться». РПЛ отреагировала на выход «ПСЖ» с Сафоновым в финал ЛЧ

«Стоило лишь правильно усилиться». РПЛ отреагировала на выход «ПСЖ» с Сафоновым в финал ЛЧ
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Официальный аккаунт Российской Премьер-Лиги в «Телеграме» отреагировал на выход «Пари Сен-Жермен» в финал Лиги чемпионов УЕФА – 2024/2025. Парижане одолели «Арсенал» (2:1) в ответном матче 1/2 финала в Париже и прошли в следующий этап, победив со счётом 3:1 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«А стоило лишь правильно усилиться. Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия вместе с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов!» — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ в официальном телеграм-канале турнира.

Вратарь Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Вингер Хвича Кварацхелия выступал в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив», а в «ПСЖ» перебрался в январе текущего года из итальянского «Наполи». В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером» в субботу, 31 мая.

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