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Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
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«Многие не верили в нас». Хакими — о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» и выходе в финал ЛЧ

«Многие не верили в нас». Хакими — о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» и выходе в финал ЛЧ
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Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Парижане одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышли в финал турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Это потрясающе. Посмотрите на эту атмосферу… мы очень много работали ради этого момента. Многие не верили в нас, но мы много работали. Мы — семья и мы заслуживаем этого момента. Все болельщики, парижане, наши семьи, все, кто поддерживал нас… мы очень гордимся этим матчем. Луис Энрике проделал невероятную работу. С тех пор как он пришёл в «ПСЖ, ему потребовался год, чтобы создать отличную команду. За всем этим стоит огромная работа. Он гений», — приводит слова Хакими RMC Sport со ссылкой на Canal+.

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