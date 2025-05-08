«Многие не верили в нас». Хакими — о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» и выходе в финал ЛЧ
Поделиться
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Парижане одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышли в финал турнира.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Это потрясающе. Посмотрите на эту атмосферу… мы очень много работали ради этого момента. Многие не верили в нас, но мы много работали. Мы — семья и мы заслуживаем этого момента. Все болельщики, парижане, наши семьи, все, кто поддерживал нас… мы очень гордимся этим матчем. Луис Энрике проделал невероятную работу. С тех пор как он пришёл в «ПСЖ, ему потребовался год, чтобы создать отличную команду. За всем этим стоит огромная работа. Он гений», — приводит слова Хакими RMC Sport со ссылкой на Canal+.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2025
-
00:42
-
00:39
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:07
- 7 мая 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:01
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
21:59
-
21:39
-
21:39