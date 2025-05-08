«Многие не верили в нас». Хакими — о победе «ПСЖ» над «Арсеналом» и выходе в финал ЛЧ

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился эмоциями после победы над «Арсеналом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Парижане одержали победу по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышли в финал турнира.

«Это потрясающе. Посмотрите на эту атмосферу… мы очень много работали ради этого момента. Многие не верили в нас, но мы много работали. Мы — семья и мы заслуживаем этого момента. Все болельщики, парижане, наши семьи, все, кто поддерживал нас… мы очень гордимся этим матчем. Луис Энрике проделал невероятную работу. С тех пор как он пришёл в «ПСЖ, ему потребовался год, чтобы создать отличную команду. За всем этим стоит огромная работа. Он гений», — приводит слова Хакими RMC Sport со ссылкой на Canal+.