«ПСЖ» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, одолев «Арсенал»
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Французский «Пари Сен-Жермен» второй раз в своей истории завоевал право принять участие в финальном матче Лиги чемпионов. «ПСЖ» в полуфинале главного клубного турнира Европы сезона-2024/2025 оказался сильнее английского «Арсенала». Обе встречи завершились победами парижан (1:0, 2:1).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
Финал с «Интером», который состоится в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, станет для «ПСЖ» вторым в истории. Ранее клуб добирался до решающего матча турнира в сезоне-2019/2020, где уступил «Баварии» (0:1). Победным голом в составе мюнхенцев тогда отметился воспитанник «Пари Сен-Жермен» Кингсли Коман.
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