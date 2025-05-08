Впервые за пять лет в финале Лиги чемпионов не будет клубов ни из Англии, ни из Испании

«ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышла в финал турнира. Днём ранее победу в добавленное время над «Барселоной» со счётом 4:3 одержал «Интер» (7:6 общ.) и также прошёл в заключительный этап турнира.

Таким образом, впервые за пять лет в финале Лиги чемпионов не будет клубов ни из Англии, ни из Испании. В предыдущих четырёх сезонах в финале участвовал по крайней мере один клуб из упомянутых стран. Не было таковых в последний раз в сезоне-2019/2020 – тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).

В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.