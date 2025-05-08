Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Впервые за пять лет в финале Лиги чемпионов не будет клубов ни из Англии, ни из Испании

Впервые за пять лет в финале Лиги чемпионов не будет клубов ни из Англии, ни из Испании
Комментарии

«ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышла в финал турнира. Днём ранее победу в добавленное время над «Барселоной» со счётом 4:3 одержал «Интер» (7:6 общ.) и также прошёл в заключительный этап турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Таким образом, впервые за пять лет в финале Лиги чемпионов не будет клубов ни из Англии, ни из Испании. В предыдущих четырёх сезонах в финале участвовал по крайней мере один клуб из упомянутых стран. Не было таковых в последний раз в сезоне-2019/2020 – тогда «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).

В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.

Материалы по теме
«Арсенал» вернул интригу в матче с «ПСЖ». Но в финал ЛЧ всё равно вышли парижане! LIVE
Live
«Арсенал» вернул интригу в матче с «ПСЖ». Но в финал ЛЧ всё равно вышли парижане! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android