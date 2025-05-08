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Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
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«ПСЖ» – последний претендент на квадрупл в Европе. «Барселона» потеряла шанс из-за ЛЧ

«ПСЖ» – последний претендент на квадрупл в Европе. «Барселона» потеряла шанс из-за ЛЧ
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«ПСЖ» в матче полуфинала Лиги чемпионов победил «Арсенал» со счетом 2:1 и остался единственным претендентом на квадрупл в Европе.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Парижане единственными в Европе сохраняют шансы выиграть четыре трофея в этом сезоне. «ПСЖ» ранее выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также вышел в финал Кубка страны, где сыграет с «Реймсом».

«Барселона», выигравшая в этом сезоне Суперкубок и Кубок Испании и лидирующая в Ла Лиге, лишилась шансов на квадрупл после вылета из Лиги чемпионов от «Интера» в полуфинале (3:3, 3:4).

Финал с «Интером», который состоится в субботу, 31 мая, на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, станет для «ПСЖ» вторым в истории. Ранее клуб добирался до решающего матча турнира в сезоне-2019/2020, где уступил «Баварии» (0:1).

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