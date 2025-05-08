Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике вышел во второй финал Лиги чемпионов в тренерской карьере

Луис Энрике вышел во второй финал Лиги чемпионов в тренерской карьере
Комментарии

Луис Энрике во второй раз дошёл до финала Лиги чемпионов в качестве тренера. В среду, 7 мая, «ПСЖ» под руководством испанского специалиста обыграл «Арсенал» (2:1, первый матч – 1:0) в ответном полуфинальном матче турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Ранее 54-летний Энрике выигрывал финал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Отметим, что в этом сезоне сине-гранатовые проиграли в 1/2 финала миланскому «Интеру» в ответном матче со счётом 3:4 в добавленное время и прекратили участие в турнире.

В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.

Материалы по теме
Энрике — самый недооценённый тренер в мире. За 10 лет никто не создал больше топ-команд
Энрике — самый недооценённый тренер в мире. За 10 лет никто не создал больше топ-команд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android