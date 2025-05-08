Луис Энрике вышел во второй финал Лиги чемпионов в тренерской карьере

Луис Энрике во второй раз дошёл до финала Лиги чемпионов в качестве тренера. В среду, 7 мая, «ПСЖ» под руководством испанского специалиста обыграл «Арсенал» (2:1, первый матч – 1:0) в ответном полуфинальном матче турнира.

Ранее 54-летний Энрике выигрывал финал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной». Отметим, что в этом сезоне сине-гранатовые проиграли в 1/2 финала миланскому «Интеру» в ответном матче со счётом 3:4 в добавленное время и прекратили участие в турнире.

В финальном матче розыгрыша «ПСЖ» сразится с «Интером» на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встреча назначена на субботу, 31 мая.