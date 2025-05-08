Матвей Сафонов — третий россиянин в XXI веке, вышедший в финал Лиги чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов стал третьим россиянином в XXI веке, вышедшим в финал главного клубного турнира Европы. В 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «ПСЖ» оказался сильнее английского «Арсенала». Обе встречи завершились победами парижан (1:0, 2:1).

Таким образом, Матвей Сафонов получил возможность сыграть в финале ЛЧ, став лишь третьим российским футболистом в XXI веке, кому удалось дойти до данной стадии.

Ранее в финал Лиги чемпионов-2003/2004 в составе «Порту» выходил россиянин Дмитрий Аленичев. Полузащитник принял участие в матче, вышел на замену и забил гол. Команда Аленичева завоевала трофей, победив «Монако» (3:0). Последним игроком из России в финале ЛЧ был полузащитник Денис Черышев, который завоевал трофей в составе «Реала» в сезоне-2015/2016 в финале с мадридским «Атлетико» (1:1, 5:3 пен.)