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Фото: эмоции игроков «ПСЖ» после победы в полуфинале Лиги чемпионов над «Арсеналом»

Фото: эмоции игроков «ПСЖ» после победы в полуфинале Лиги чемпионов над «Арсеналом»
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Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Авторами голов парижан стали Фабиан Руис и Ашраф Хакими. В составе «Арсенала» отличился Букайо Сака.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Таким образом, «ПСЖ» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

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