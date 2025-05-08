Фото: эмоции игроков «ПСЖ» после победы в полуфинале Лиги чемпионов над «Арсеналом»

Завершился ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «ПСЖ» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Авторами голов парижан стали Фабиан Руис и Ашраф Хакими. В составе «Арсенала» отличился Букайо Сака.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Таким образом, «ПСЖ» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч со счётом 3:1 и вышел в финал турнира. Ранее право принять участие в заключительном матче Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».