Луис Энрике — в шаге от второго требла в тренерской карьере

Испанский специалист Луис Энрике близок к взятию второго требла в тренерской карьере. Ранее «ПСЖ» под руководством Энрике обыграл «Арсенал» (2:1, 1:0) по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Помимо успехов в главном еврокубковом турнире в текущем сезоне, «ПСЖ» уже успел досрочно выиграть Лигу 1 и дойти до финала Кубка Франции. Также французский гранд стал обладателем Суперкубка страны.

Таким образом, Энрике может взять второй требл после сезона-2014/2015. Тогда испанец возглавлял «Барселону».

Кроме того, французский «ПСЖ» является единственной командой, которая всё ещё претендует на победу в Лиге чемпионов, Кубке своей страны и внутреннем чемпионате.

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