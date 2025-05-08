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Луис Энрике — в шаге от второго требла в тренерской карьере

Луис Энрике — в шаге от второго требла в тренерской карьере
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Испанский специалист Луис Энрике близок к взятию второго требла в тренерской карьере. Ранее «ПСЖ» под руководством Энрике обыграл «Арсенал» (2:1, 1:0) по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Помимо успехов в главном еврокубковом турнире в текущем сезоне, «ПСЖ» уже успел досрочно выиграть Лигу 1 и дойти до финала Кубка Франции. Также французский гранд стал обладателем Суперкубка страны.

Таким образом, Энрике может взять второй требл после сезона-2014/2015. Тогда испанец возглавлял «Барселону».

Кроме того, французский «ПСЖ» является единственной командой, которая всё ещё претендует на победу в Лиге чемпионов, Кубке своей страны и внутреннем чемпионате.

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