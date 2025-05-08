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«ПСЖ» показал фото из победной раздевалки после выхода в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» показал фото из победной раздевалки после выхода в финал Лиги чемпионов
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«ПСЖ» показал фото из раздевалки после победы в ответном матче с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 2:1 в пользу парижан.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

Отметим, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В этой встрече он остался на скамейке запасных.

Фото: x.com/PSG_inside

«ПСЖ» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч (3:1) и вышел в финал турнира. Парижане во второй раз в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Ранее право принять участие в заключительной встрече Лиги чемпионов заработал «Интер», который по итогам двух матчей обыграл «Барселону».

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