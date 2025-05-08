«ПСЖ» показал фото из победной раздевалки после выхода в финал Лиги чемпионов

«ПСЖ» показал фото из раздевалки после победы в ответном матче с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и закончилась со счётом 2:1 в пользу парижан.

Отметим, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов. В этой встрече он остался на скамейке запасных.

Фото: x.com/PSG_inside

«ПСЖ» одержал победу в 1/2 финала ЛЧ по сумме двух встреч (3:1) и вышел в финал турнира. Парижане во второй раз в истории вышли в финал Лиги чемпионов.

Ранее право принять участие в заключительной встрече Лиги чемпионов заработал «Интер», который по итогам двух матчей обыграл «Барселону».