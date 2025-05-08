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Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Луис Энрике прокомментировал выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выходе своей команды в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после победы в двухматчевом противостоянии с лондонским «Арсеналом» со счётом 3:1 (1:0, 2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Эмоции сейчас переполняют! «Арсенал» действовал очень организованно, нам пришлось сосредоточиться на обороне, хотя у нас была возможность контратаковать. Было очень непросто. Игра развивалась не так, как мы надеялись. Нам пришлось искать новые решения и прилагать дополнительные усилия, чтобы изменить ситуацию. Временами это было тяжело, но у нас всё же были несколько ясных голевых моментов.

В первую половину игры было неприятно смотреть: мы пытались обрести уверенность, и, когда команда чувствует, что всё идёт не так, как обычно, возникает искушение опустить руки. Но именно в такие моменты нужно сопротивляться и давить сильнее. В первые 45 минут нам было особенно трудно, и мы испытывали страдания», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, в решающем матче розыгрыша французский гранд встретится с миланским «Интером».

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