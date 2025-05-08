Артета: «Арсенал» был гораздо лучше «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». По сумме двух игр лондонский клуб уступил со счётом 1:3.

«Браво им, они прошли дальше. Но мы были гораздо лучше. Однако реальность — это результат. Мы не можем быть довольны. Мы так хорошо сражались, были сильнее их, но сегодня нам просто не повезло. Теперь нужно понять, что мы можем улучшить, потому что у нас есть уровень. У нас не было семи игроков. Мы приехали сюда в самый тяжёлый момент сезона — и всё равно показали такую игру», — приводит слова Артеты RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером».