Артета: «Арсенал» был гораздо лучше «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». По сумме двух игр лондонский клуб уступил со счётом 1:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Браво им, они прошли дальше. Но мы были гораздо лучше. Однако реальность — это результат. Мы не можем быть довольны. Мы так хорошо сражались, были сильнее их, но сегодня нам просто не повезло. Теперь нужно понять, что мы можем улучшить, потому что у нас есть уровень. У нас не было семи игроков. Мы приехали сюда в самый тяжёлый момент сезона — и всё равно показали такую игру», — приводит слова Артеты RMC Sport.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером».
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