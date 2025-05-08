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ПСЖ — Арсенал — 2:1, видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов, видео голов: Руис, Хакими, Сака, статистика, 7 мая 2025

Выход «ПСЖ» в финал ЛЧ — в видеообзоре ответного полуфинала турнира с «Арсеналом»
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Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

В составе победителей голами отметились испанский полузащитник Фабиан Руис и марокканский защитник Ашраф Хакими. Голевой передачей на победный мяч парижан отметился звёздный французский нападающий Усман Дембеле. Единственный мяч гостей в этом матче забил англичанин Букайо Сака. Также в середине второго тайма португальский хавбек «ПСЖ» Витинья не реализовал пенальти.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, по итогам двух полуфинальных встреч между командами в финал прошёл французский «ПСЖ». Счёт после двух матчей – 3:1. В решающей встрече подопечные Луиса Энрике встретятся с «Интером», который в полуфинале прошёл «Барселону».

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