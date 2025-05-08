Выход «ПСЖ» в финал ЛЧ — в видеообзоре ответного полуфинала турнира с «Арсеналом»

Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились испанский полузащитник Фабиан Руис и марокканский защитник Ашраф Хакими. Голевой передачей на победный мяч парижан отметился звёздный французский нападающий Усман Дембеле. Единственный мяч гостей в этом матче забил англичанин Букайо Сака. Также в середине второго тайма португальский хавбек «ПСЖ» Витинья не реализовал пенальти.

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Таким образом, по итогам двух полуфинальных встреч между командами в финал прошёл французский «ПСЖ». Счёт после двух матчей – 3:1. В решающей встрече подопечные Луиса Энрике встретятся с «Интером», который в полуфинале прошёл «Барселону».

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