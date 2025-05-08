Сборная России отреагировала на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов
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В сборной России отреагировали на выход российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира «ПСЖ» по итогам двух встреч одолел «Арсенал» со счётом 3:1.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Сафонов – в финале Лиги чемпионов. «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал». В борьбе за главный евротрофей команда Матвея встретится с «Интером». Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене», — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Сафонов стал третьим россиянином в XXI веке, вышедшим в финал главного клубного турнира Европы. Ранее это удавалось Дмитрию Аленичеву и Денису Черышеву.
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