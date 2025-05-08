Сборная России отреагировала на выход Сафонова в финал Лиги чемпионов

В сборной России отреагировали на выход российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира «ПСЖ» по итогам двух встреч одолел «Арсенал» со счётом 3:1.

«Сафонов – в финале Лиги чемпионов. «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Арсенал». В борьбе за главный евротрофей команда Матвея встретится с «Интером». Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене», — написано на официальной странице сборной России в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Сафонов стал третьим россиянином в XXI веке, вышедшим в финал главного клубного турнира Европы. Ранее это удавалось Дмитрию Аленичеву и Денису Черышеву.