«Мы — лига фермеров, понимаете?» Энрике — о победах над четырьмя клубами АПЛ в текущей ЛЧ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос о победах над четырьмя командами из английской Премьер-лиги в розыгрыше Лиги чемпионов — 2024/2025.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Победить все четыре команды АПЛ? Ну… Лигу фермеров, понимаете? Мы — лига фермеров (смеётся)», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов французский гранд по сумме двух встреч был сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1). Ранее в 1/8 и 1/4 финала «ПСЖ» последовательно переиграл «Ливерпуль» (0:1, 1:0 — 4:1 пен.) и «Астон Виллу» (3:1, 2:3). Также парижане обыграли «Манчестер Сити» (4:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
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