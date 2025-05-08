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Доннарумма высказался о Мбаппе после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Доннарумма высказался о Мбаппе после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как изменилась команда после ухода форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Дух изменился, мы стали больше командой. Мы играем друг за друга. Нам не хватает Килиана, он один из лучших в мире, и я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный друг. Команда очень сплоченная, мы хорошо справляемся вместе. Сборная Италии так выиграла чемпионат Европы, это имеет решающее значение для каждой команды», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

В первом же сезоне без Мбаппе «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале лондонский «Арсенал» по сумме двух игр со счётом 3:1.

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