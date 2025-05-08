Доннарумма высказался о Мбаппе после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как изменилась команда после ухода форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

«Дух изменился, мы стали больше командой. Мы играем друг за друга. Нам не хватает Килиана, он один из лучших в мире, и я желаю ему всего наилучшего, потому что он отличный друг. Команда очень сплоченная, мы хорошо справляемся вместе. Сборная Италии так выиграла чемпионат Европы, это имеет решающее значение для каждой команды», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

В первом же сезоне без Мбаппе «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале лондонский «Арсенал» по сумме двух игр со счётом 3:1.