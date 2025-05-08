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«Совсем не согласен!» Энрике ответил Артете, заявившему, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ»

«Совсем не согласен!» Энрике ответил Артете, заявившему, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил испанскому специалисту Микелю Артете на заявление о том, что лондонский «Арсенал» был гораздо лучше «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Я совсем не согласен. Микель Артета — мой очень хороший друг, но я полностью не разделяю его мнения. Мне кажется, они сыграли именно так, как планировали, и именно в том стиле, который им нравится. Однако за два матча мы забили больше голов, и это самое важное в футболе. Тем не менее, стоит отметить, что «Арсенал» продемонстрировал отличный футбол, нам пришлось сильно постараться. Думаю, это был самый трудный для нас матч. Но я считаю, что мы заслужили попасть в финал. Они тоже очень сильная команда, но по результатам первого матча мы забили больше голов и достойно прошли дальше», — приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

Напомним, по сумме двух встреч «канониры» уступили парижанам со счётом 1:3 (0:1, 1:2). Таким образом, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером».

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