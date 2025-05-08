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«ПСЖ» установил рекорд французских клубов в Лиге чемпионов в XXI веке

«ПСЖ» установил рекорд французских клубов в Лиге чемпионов в XXI веке
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Французский «Пари Сен-Жермен» победил лондонский «Арсенал» в ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счётом 2:1 (1:0 — первый матч) и вышел в финал розыгрыша главного еврокубкового турнира. Таким образом, подопечные Луиса Энрике установили уникальное среди французских клубов достижение для XXI века, а также всей новейшей истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

По информации источника, «ПСЖ» стал первым французским клубом, дважды выходившим в финал Лиги чемпионов со времён реорганизации формата турнира в сезоне-1992/1993. Ранее парижане выходили в финал в 2020 году, тогда клуб возглавлял немецкий специалист Томас Тухель. «ПСЖ» с минимальным счётом уступил «Баварии» (0:1).

Ранее «Марсель» дважды выходил в финал главного еврокубкового турнира, но делал это в 1993 году (обыграли «Милан» 1:0), а также при старом формате Кубка европейских чемпионов в 1991-м. Тогда уступили «Црвене звезде» (0:0, 3:5 пен.). Дважды в финал КЕЧ выходил «Реймс», но делал это в 1956 и 1959-х годах. Оба раза французский клуб терпел поражение.

В решающем матче текущего турнира «ПСЖ» встретится с миланским «Интером». Игра пройдёт 31 марта в Мюнхене.

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