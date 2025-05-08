Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета назвал лучшего футболиста в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Артета назвал лучшего футболиста в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал голкипера Джанлуиджи Доннарумму лучшим футболистов в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Лондонский клуб по итогам двух матчей проиграл парижанам со счётом 1:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Если посмотреть, кто был их лучшим игроком в обоих матчах, то это был один и тот же человек — вратарь. В Лиге чемпионов всё решается в штрафной. Он выиграл для них этот матч, потому что, если учесть, что произошло сегодня в первые 20 минут и то, что было в Лондоне, результат был бы совсем другим», — приводит слова Артеты RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером». Матч состоится 31 мая.

Материалы по теме
Сафонов с «ПСЖ» — в шаге от победы в ЛЧ! Россияне вообще брали 4 трофея в Европе сразу?
Сафонов с «ПСЖ» — в шаге от победы в ЛЧ! Россияне вообще брали 4 трофея в Европе сразу?
Календарь Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android