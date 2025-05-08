Артета назвал лучшего футболиста в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал голкипера Джанлуиджи Доннарумму лучшим футболистов в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Лондонский клуб по итогам двух матчей проиграл парижанам со счётом 1:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Если посмотреть, кто был их лучшим игроком в обоих матчах, то это был один и тот же человек — вратарь. В Лиге чемпионов всё решается в штрафной. Он выиграл для них этот матч, потому что, если учесть, что произошло сегодня в первые 20 минут и то, что было в Лондоне, результат был бы совсем другим», — приводит слова Артеты RMC Sport.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером». Матч состоится 31 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2025
-
03:27
-
03:17
-
03:11
-
02:29
-
02:19
-
02:18
-
01:54
-
01:47
-
01:39
-
01:35
-
01:24
-
01:20
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:07
- 7 мая 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:01