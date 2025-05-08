Артета назвал лучшего футболиста в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал голкипера Джанлуиджи Доннарумму лучшим футболистов в составе «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов. Лондонский клуб по итогам двух матчей проиграл парижанам со счётом 1:3.

«Если посмотреть, кто был их лучшим игроком в обоих матчах, то это был один и тот же человек — вратарь. В Лиге чемпионов всё решается в штрафной. Он выиграл для них этот матч, потому что, если учесть, что произошло сегодня в первые 20 минут и то, что было в Лондоне, результат был бы совсем другим», — приводит слова Артеты RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Интером». Матч состоится 31 мая.