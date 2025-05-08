Автомобиль въехал в толпу болельщиков «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ

Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

По данным источника, минимум трое болельщиков получили медицинскую помощь: один в состоянии крайней тяжести, двое — с менее серьёзными травмами. Одного из них увезли на носилках.

После инцидента десятки болельщиков побежали вслед за машиной, которая позже была обнаружена сожжённой в нескольких метрах от места происшествия. Пока неизвестно, были ли задержаны её пассажиры и что стало причиной наезда на людей.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал» с общим счётом 3:1.