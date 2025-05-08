Автомобиль въехал в толпу болельщиков «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ
Поделиться
Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
По данным источника, минимум трое болельщиков получили медицинскую помощь: один в состоянии крайней тяжести, двое — с менее серьёзными травмами. Одного из них увезли на носилках.
После инцидента десятки болельщиков побежали вслед за машиной, которая позже была обнаружена сожжённой в нескольких метрах от места происшествия. Пока неизвестно, были ли задержаны её пассажиры и что стало причиной наезда на людей.
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал» с общим счётом 3:1.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2025
-
03:27
-
03:17
-
03:11
-
02:29
-
02:19
-
02:18
-
01:54
-
01:47
-
01:39
-
01:35
-
01:24
-
01:20
-
00:54
-
00:42
-
00:39
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:18
-
00:17
-
00:09
-
00:07
- 7 мая 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:33
-
23:33
-
23:30
-
23:28
-
23:08
-
23:01