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Автомобиль въехал в толпу болельщиков «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «ПСЖ» во время празднования выхода в финал ЛЧ
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Автомобиль врезался в толпу болельщиков «ПСЖ», которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов, сообщает Le Parisien.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

По данным источника, минимум трое болельщиков получили медицинскую помощь: один в состоянии крайней тяжести, двое — с менее серьёзными травмами. Одного из них увезли на носилках.

После инцидента десятки болельщиков побежали вслед за машиной, которая позже была обнаружена сожжённой в нескольких метрах от места происшествия. Пока неизвестно, были ли задержаны её пассажиры и что стало причиной наезда на людей.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал» с общим счётом 3:1.

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