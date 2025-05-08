Черданцев подробно объяснил, почему «Интер» заслужил выиграть Лигу чемпионов

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев опубликовал пост, в котором подробно рассказал, почему считает, что миланский «Интер» заслужил стать обладателем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после победы «нерадзурри» по итогам двухматчевого противостояния с «Барселоной» 7:6 (3:3, 4:3 д. вр.).

«Симоне Индзаги невероятно крут. Мне всегда было интересно предположить, из какого футболиста какой получится тренер. Когда я регулярно комментировал Серию А, матчей с участием Симоне у меня было много. О ком угодно среди тех, кто играл в то время, можно было подумать: да, вот этот вроде может стать успешным тренером. Харизма, лидерские качества, талант ну и тд. У Симоне ничего такого я не видел. Не то чтобы бесталанный, нет, но такой вполне себе обычный нападающий, мне казалось, слишком симпатичный, какой-то женственный, чтобы быть большим футболистом и тем более тренером, который всегда оставался как игрок в тени своего брата. Теперь тренер Филиппо в тени своего брата, который стал одним из самых видных тренеров Европы с отличными перспективами перейти в клуб амбиций МЮ или, кто его знает, может быть, самого «Реала».

«Интер» — это 100% тренерская команда. Конечно, огромную роль играют Маротта и Санетти, но то, что мы видим в игре, это работа Индзаги. Обладая средним по меркам даже Серии А составом, в котором выделяются игроки, которым сильно за 30, многие из которых не играют в топ сборных, а если и играют, то как тот же Тюрам, не являются там звёздами первой величины; с Ачерби, который с позиции центрального нападающего забивает важневший гол, хотя никогда не считался выдающимся защитником, и какое-то время назад всерьёз рассматривал вариант с продолжением карьеры в чемпионате России; с Зоммером, который в сильно за 30 попал наконец в большой клуб, и вчера сыграл так, как я не вспомню, когда в полуфинале ЛЧ вратарь провёл бы такой выдающийся матч.

Я думаю, Симоне и «Интер» заслужили свой Кубок чемпионов. Но, к сожалению, в спорте не работает глагол «заслужить». Работает только результат, который против «ПСЖ» никто не может гарантировать. Хотя перед финалом с «Сити» на «Интер» не ставили и ломаного гроша, но они были близки к победе. Смогут ли со второй попытки?» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

В решающем матче Лиги чемпионов текущего сезона «Интер» сыграет с «ПСЖ».

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