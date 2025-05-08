Президент «ПСЖ»: мы пишем новую великую страницу в истории клуба и всей Лиги чемпионов

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался о выходе парижан в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после победы в двухматчевом противостоянии с лондонским «Арсеналом» со счётом 3:1 (1:0, 2:1).

«Это был замечательный вечер для «Пари Сен-Жермен». Мы пишем новую великую страницу в истории клуба. Мы здесь — и смогли выиграть оба полуфинальных матча.

Если бы мне три тура до окончания группового этапа, когда у нас был риск не выйти в плей-офф, сказали, что мы дойдём до финала, я бы не поверил. Но я всегда верил в игроков, тренера и его штаб. Было ощущение, что в этом сезоне происходит нечто особенное — как на поле, так и вне его. Все боролись друг за друга, были счастливы и с готовностью защищали наши цвета. Наши болельщики тоже были потрясающими.

Когда меня спрашивают о поездке в Мюнхен, у меня бегут мурашки по коже. Попасть туда было очень и очень сложно. Я очень горжусь нашими игроками. Кажется, что мы — самая молодая команда, которая когда-либо выходила в финал Лиги чемпионов. Мы вошли в историю турнира — и не только историю «ПСЖ», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

В решающем матче «ПСЖ» встретится с миланским «Интером» 31 мая в Мюнхене.

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