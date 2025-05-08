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Кварацхелия рассказал, чем опасен «Интер», с которым «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов

Кварацхелия рассказал, чем опасен «Интер», с которым «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о выходе в финал Лиги чемпионов, где команде предстоит встретиться с миланским «Интером».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Я очень взволнован, спустя несколько месяцев я оказался в финале Лиги чемпионов. «Интер»? Я играл против них много раз, очевидно, я знаю, что они опасны на контратаках и при угловых. Они заслуживают быть в финале, они одна из сильнейших команд в мире, как и мы», — приводит слова Кварацхелии Pazzi Di Fanta.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал», а «Интер» прошёл «Барселону». Финальный матч Лиги чемпионов состоится в Мюнхене (Германия) 31 мая.

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