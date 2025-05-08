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Супруга Сафонова отреагировала на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Супруга Сафонова отреагировала на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов
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Марина Кондратюк, супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала короткий пост о выходе французского гранда в решающую стадию Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В двухматчевом противостоянии «ПСЖ» оказался сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

«Едем в Мюнхен!» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Матвей в полуфинальных матчах участия не принимал, однако за весь розыгрыш у россиянина есть два сыгранных матча, в которых он пропустил один мяч и одну встречу завершил «на ноль».

Напомним, в финале главного еврокубкового турнира французский клуб встретится с итальянским «Интером», который на стадии полуфинала переиграл «Барселону» (3:3, 4:3 д. вр.). Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене.

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