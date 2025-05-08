Супруга Сафонова отреагировала на выход «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

Марина Кондратюк, супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, опубликовала короткий пост о выходе французского гранда в решающую стадию Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. В двухматчевом противостоянии «ПСЖ» оказался сильнее лондонского «Арсенала» со счётом 3:1 (1:0, 2:1).
«Едем в Мюнхен!» — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.
Матвей в полуфинальных матчах участия не принимал, однако за весь розыгрыш у россиянина есть два сыгранных матча, в которых он пропустил один мяч и одну встречу завершил «на ноль».
Напомним, в финале главного еврокубкового турнира французский клуб встретится с итальянским «Интером», который на стадии полуфинала переиграл «Барселону» (3:3, 4:3 д. вр.). Игра пройдёт 31 мая в Мюнхене.
Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:
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