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Усман Дембеле установил рекорд для игроков французских клубов в ЛЧ всех времён

Усман Дембеле установил рекорд для игроков французских клубов в ЛЧ всех времён
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Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле установил рекорд среди игроков французских клубов в Лиге чемпионов всех времён. Об этом сообщает Squawka.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27'     2:0 Хакими – 72'     2:1 Сака – 76'    

По информации источника, Дембеле, отличившийся результативной передачей в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1), стал лучшим игроком в истории французских клубов в Лиге чемпионов по количеству результативных действий за один розыгрыш турнира. На счету 27-летнего Усмана восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 14 матчах в главном еврокубке — 2024/2025.

Отметим, изначально участие француза в матче находилось под вопросом. Игрок получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги в первой полуфинале с «канонирами» (1:0), но успел восстановиться и вышел во второй встрече с лондонской командой со скамейки запасных во втором тайме.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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