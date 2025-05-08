Усман Дембеле установил рекорд для игроков французских клубов в ЛЧ всех времён

Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле установил рекорд среди игроков французских клубов в Лиге чемпионов всех времён. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, Дембеле, отличившийся результативной передачей в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (2:1), стал лучшим игроком в истории французских клубов в Лиге чемпионов по количеству результативных действий за один розыгрыш турнира. На счету 27-летнего Усмана восемь забитых мячей и четыре голевые передачи в 14 матчах в главном еврокубке — 2024/2025.

Отметим, изначально участие француза в матче находилось под вопросом. Игрок получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги в первой полуфинале с «канонирами» (1:0), но успел восстановиться и вышел во второй встрече с лондонской командой со скамейки запасных во втором тайме.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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