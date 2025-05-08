Артета рассказал, что футболисты «Арсенала плакали в раздевалке после матча с «ПСЖ»
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о реакции футболистов на поражение в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». В ответном матче лондонский клуб проиграл со счётом 1:2. По итогам двух матчей «Арсенал» проиграл со счётом 1:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Руис – 27' 2:0 Хакими – 72' 2:1 Сака – 76'
«Я видел разочарование своих игроков, они плакали в раздевалке. Думаю ли я, что лучшая команда проиграла? Да, я так считаю. Я это говорю, и они сами это говорят —тренерский штаб «ПСЖ» только что сказал мне это лично», — приводит слова Артеты RMC Sport.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).
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