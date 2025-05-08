Артета рассказал, что футболисты «Арсенала плакали в раздевалке после матча с «ПСЖ»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о реакции футболистов на поражение в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». В ответном матче лондонский клуб проиграл со счётом 1:2. По итогам двух матчей «Арсенал» проиграл со счётом 1:3.

«Я видел разочарование своих игроков, они плакали в раздевалке. Думаю ли я, что лучшая команда проиграла? Да, я так считаю. Я это говорю, и они сами это говорят —тренерский штаб «ПСЖ» только что сказал мне это лично», — приводит слова Артеты RMC Sport.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с миланским «Интером». Матч состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).