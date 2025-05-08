«ПСЖ» стал третьим французским клубом, вышедшим в финал ЛЧ/КЕЧ более одного раза

Французский «ПСЖ» благодаря домашней победе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» (2:1, первая игра 1:0) вышел в финал турнира. Это произошло с парижанами во второй раз в клубной истории — ранее они играли в финале ЛЧ в 2020 году, уступив мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1.

При этом «Пари Сен-Жермен» стал третьим французским клубом, который более одного раза выходил в финал сильнейшего европейского турнира — Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов до основания ЛЧ. Ранее такое удавалось только «Реймсу» (два финала КЕЧ в 1956 и 1959 годах, 0 побед) и «Марселю» (финал КЕЧ в 1991 году, победа в ЛЧ в 1993 году).

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