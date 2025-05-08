Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте может покинуть пост главного тренера «Наполи» и возглавить «Ювентус»

Конте может покинуть пост главного тренера «Наполи» и возглавить «Ювентус»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает TuttoMercato.

По информации источника, Конте недоволен трансферной политикой клуба. Также издание сообщает, что итальянским специалистом заинтересован туринский «Ювентус». Конте уже работал в стане чёрно-белых с 2011 по 2014 годы.

Отмечается, что в неаполитанском клубе его может сменить тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, по итогам 35 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» же после аналогичного количества проведённых матчей является лидером итальянского чемпионата.

Материалы по теме
У Кевина Де Брёйне есть предложения о контракте от «Наполи» и «Ливерпуля» — Ди Марцио
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android