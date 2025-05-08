Конте может покинуть пост главного тренера «Наполи» и возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает TuttoMercato.

По информации источника, Конте недоволен трансферной политикой клуба. Также издание сообщает, что итальянским специалистом заинтересован туринский «Ювентус». Конте уже работал в стане чёрно-белых с 2011 по 2014 годы.

Отмечается, что в неаполитанском клубе его может сменить тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Напомним, по итогам 35 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» же после аналогичного количества проведённых матчей является лидером итальянского чемпионата.