УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена двух номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Так, претендентами на звание стали защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и вратарь «Интера» Ян Зоммер. Голкипер итальянского клуба был признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (4:3) в полуфинале Лиги чемпионов за феноменальные спасения. Марокканский защитник парижского клуба забил победный гол в ответном матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).

Напомним, в финал Лиги чемпионов вышли «ПСЖ» и «Интер». Встреча состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, начало матча запланировано на 22:00 по сковскому времени.