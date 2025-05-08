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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
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Пресс-служба УЕФА опубликовала имена двух номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Так, претендентами на звание стали защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и вратарь «Интера» Ян Зоммер. Голкипер итальянского клуба был признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (4:3) в полуфинале Лиги чемпионов за феноменальные спасения. Марокканский защитник парижского клуба забил победный гол в ответном матче с лондонским «Арсеналом» (2:1).

Напомним, в финал Лиги чемпионов вышли «ПСЖ» и «Интер». Встреча состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, начало матча запланировано на 22:00 по сковскому времени.

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