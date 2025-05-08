Эмоции игроков «Арсенала» после поражения от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

7 мая лондонский «Арсенал» уступил французскому «ПСЖ» в выездном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:2, первый матч 0:1) и выбыл из турнира, упустив шанс во второй раз в истории клуба выйти в финал ЛЧ. Ранее лондонцам удалось это сделать в 2006 году.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Автором единственного гола «канониров» на 76-й минуте стал нападающий Букайо Сака. До этого в составе парижан отличились полузащитник Фабиан Руис и защитник Ашраф Хакими. При счёте 1:0 «ПСЖ» не реализовал пенальти — свою попытку не использовал португальский полузащитник Витинья.

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